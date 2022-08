Ενα EP με τέσσερα κομμάτια πρόκειται να κυκλοφορήσει ο Billy Idol, με τίτλο The Cage. Πριν από την κυκλοφορία του, η οποία αναμένεται στις 23 Σεπτεμβρίου, ο ίδιος έκανε διαθέσιμο το ομώνυμο κομμάτι μαζί με ένα συνοδευτικό μουσικό βίντεο.

Το The Cage έρχεται ένα χρόνο μετά το EP του The Roadside, το οποίο περιείχε επίσης τέσσερα τραγούδια. Αφού ξεκίνησε μια σειρά από συναυλίες πέρυσι, ο Idol επρόκειτο να ανοίξει για τους Journey σε μια βορειοαμερικανική tour νωρίτερα φέτος, αλλά έπρεπε να εγκαταλείψει για μία εγχείριση. Πρόσφατα επέστρεψε στις συναυλίες και έδωσε το πρώτο του σόου για τη χρονιά στις 12 Αυγούστου στο Phoenix της Αριζόνα, όπου έπαιξε ζωντανά για πρώτη φορά το τραγούδι "Cage", καθώς και ένα άλλο από τα επερχόμενα κομμάτια του EP, το "Runnin’ From the Ghost".

Σχετικά με το The Cage, ο Idol δήλωσε: «Στο τελευταίο EP αρχίσαμε να ζεσταινόμαστε. Σε αυτό το EP έρχονται πολύ περισσότερα, με περισσότερη κιθάρα. Και αυτό είναι πολύ διασκεδαστικό. Ήμασταν πολύ ενθουσιασμένοι από το γεγονός ότι δεν είχαμε παίξει για μερικά χρόνια, και ξαφνικά ξεσπούσαμε στη σκηνή. Αυτό μας οδήγησε στο τι θα μπορούσε να είναι το επόμενο EP: λίγο ακόμα rock 'n' roll, λίγο πιο fuck you! [...] Η ουσία είναι ότι διασκεδάσαμε πολύ όταν το δημιουργούσαμε».

Το μουσικό βίντεο που σκηνοθέτησε ο Steven Sebring για το κομμάτι μπορείτε να το δείτε παρακάτω:

The Cage Tracklist:

1. Cage

2. Running from the Ghost

3. Rebel Like You

4. Miss Nobody