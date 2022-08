Tο Autofiction έκαναν διαθέσιμο οι Suede. Πρόκειται για μια νέα μικρού μήκους ταινία που θα συνοδεύει το επόμενο άλμπουμ τους με το ίδιο όνομα . Mπορείτε να την παρακολουθήσετε εδώ:

To φιλμάκι δημιουργήθηκε με σκηνοθεσία και σενάριο της Katie Lambert, ενώ πρωταγωνιστούν οι Noah Granville και Hannah Higton ως «δύο πρωταγωνιστές σε ένα κομβικό συναισθηματικό σταυροδρόμι». Περιλαμβάνει τα τραγούδια των Suede "She Still Leads Me On" και "15 Again".

«Η παραγωγή διερευνά την πολυπλοκότητα της μνήμης, την αντιληπτή αλήθεια, την επικοινωνία και το άγχος στις ανθρώπινες σχέσεις», προσθέτει το δελτίο Τύπου για την ταινία Autofiction.

Οι Suede αναμένεται να κυκλοφορήσουν το νέο τους στούντιο LP στις 16 Σεπτεμβρίου μέσω της BMG, και αυτή θα είναι η πρώτη δισκογραφική τους δουλειά μετά το The Blue Hour του 2018.

Θυμίζουμε ότι το “15 Again” έχει δοθεί ήδη στη δημοσιότητα και, σύμφωνα με τον Brett Anderson, έχει να κάνει με την πρώτη φορά που ένας άνθρωπος ερωτεύεται. Αλλά το “She Still Leads Me On” ήταν αυτό που μας έδωσε την πρώτη γεύση του επικείμενου δίσκου τους.

Οι Anderson, Mat Osman, Simon Gilbert, Richard Oakes και Neil Codling σύμφωνα με δηλώσεις τους «επιστρέφουν στα βασικά» για την νέα αυτή δισκογραφική τους δουλειά, η οποία είναι και η ένατη της καριέρας τους.

Οι Suede πρόκειται να δώσουν το ερχόμενο φθινόπωρο και μια σειρά από συναυλίες για να παρουσιάσουν το Autofiction, τις ημερομηνίες των οποίων μπορείτε να δείτε πιο κάτω.

Οκτώβριος 2022

5 – Λονδίνο, Electric Ballroom

6 – Λονδίνο, Electric Ballroom

8 – Άμστερνταμ, Melkweg

10 – Παρίσι, La Maroquinerie

11 – Κολονία, Gloria-Theatre

12 – Αμβούργο, Gruenspan