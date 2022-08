Νέο άλμπουμ έχουν ετοιμάσει οι First Aid Kit. Το πέμπτο LP τους έχει τίτλο Palomino και φτάνει στα δισκοπωλεία στις 4 Νοεμβρίου μέσω της Columbia Records, ενώ το νέο single "Out of My Head" ήδη κυκλοφόρησε.

Οι αδερφές Klara και Johanna Söderberg ηχογράφησαν το Palomino στην πατρίδα τους, τη Σουηδία, με τον Daniel Bengtson. Ο δίσκος αναμένεται να έχει τον πιο pop ήχο του ντουέτου μέχρι σήμερα, όπως έδειξε και το single που κυκλοφόρησαν τον Ιούνιο, το "Angel".

Το άλμπουμ θα είναι διαθέσιμο σε standard μαύρο, ημιδιαφανές πράσινο και λευκό βινύλιο, καθώς και σε CD, ενώ οι προπαραγγελίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Eξίσου καλό είναι και το νέο τους κομμάτι "Out of My Head". Δείτε το μουσικό βίντεο του τραγουδιού σε σκηνοθεσία Τζέισον Λέστερ.

Το Palomino ακολουθεί το περσινό live tribute άλμπουμ στον Leonard Cohen Who by Fire , ενώ το τελευταίο τους κανονικό LP ήταν το Ruins του 2018.

Palomino Tracklist:

1. Out of My Head

2. Angel

3. Ready to Run

4. Turning Onto You

5. Fallen Snow

6. Wild Horses II

7. The Last One

8. Nobody Knows

9. A Feeling That Never Came

10. 29 Palms Highway

11. Palomino