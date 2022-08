Ένα νέο single με τίτλο “Edge of the Edge” κυκλοφόρησαν οι Panda Bear και Sonic Boom, το οποίο και περιλαμβάνεται στο συνεργατικό τους LP με τίτλο Reset.

Η νέα αυτή δισκογραφική δουλειά του Noah Lennox των Animal Collective (aka Panda Bear) και του Peter Kember των Spacemen 3 (aka Sonic Boom) συνδυάζει την κοινή τους αγάπη για τον μουσικό πειραματισμό με mind-expanding παραγωγές, με το “Edge of the Edge” να χρησιμοποιεί σε λούπα ένα sample του “Denise” των Randy & the Rainbows του 1963.

Το συνοδευτικό μουσικό video του κομματιού σκηνοθέτησε ο Danny Perez και αυτό περιλαμβάνει φωτεινά visuals από cheeseburgers, nonstop scrolling κείμενα και άλλες πολύχρωμες φιγούρες.

Το Reset πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 12 Αυγούστου ψηφιακά, ενώ το CD και το βινύλιό του θα ακολουθήσει στις 18 Νοεμβρίου.

Δείτε εδώ το video του “Edge of the Edge”: