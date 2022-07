Τη μεγάλη επιστροφή των Pulp επιβεβαίωσε ο πάλαι ποτέ frontman τους, Jarvis Cocker, ο οποίος και γνωστοποίησε ότι το αγαπημένο συγκρότημα που καθόρισε την brit pop σκηνή της Βρετανίας στα ‘90s, πρόκειται να δώσει μια σειρά από συναυλίες την επόμενη χρονιά.

Η είδηση έγινε γνωστή έπειτα από τη συμμετοχή του Cocker σε ένα Q&A του Guardian, στο οποίο και μίλησε για το ολοκαίνουριο memoir του ίδιου, Good Pop, Bad Pop.

Ο Cocker είχε αναρτήσει στο προσωπικό του Instagram την προηγούμενη εβδομάδα ένα clip 15 δευτερολέπτων, στο οποίο και εμφανιζόταν η φράση “What exactly do you do for an encore?”. Πρόκειται φυσικά για τμήμα των στίχων του κομματιού των Pulp από το 1998 με τίτλο “This Is Hardcore”, από τον ομώνυμο δίσκο που θα συμπληρώσει του χρόνου 25 χρόνια «ζωής». Αυτή η ανάρτηση ήταν και που είχε ξεκινήσει την έντονη φημολογία γύρω από ένα πιθανό reunion.

Next question on THAT Instagram post from last week. JC: “It was deliberately cryptic. It’s a line from This Is Hardcore… Next year Pulp are going to play some concerts!”



HUGE APPLAUSE!!! — Acrylic Afternoons (@AcrylcAftrnoons) July 25, 2022

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το πότε και που ακριβώς θα διεξαχθούν τα reunion shows των Pulp το 2023, θέλουμε να ελπίζουμε ωστόσο ότι θα επισκεφθούν και τα μέρη μας, ξαναθυμίζοντας στο εγχώριο κοινό την τελευταία τους εμφάνιση στη Μαλακάσα το 2011.

Η τελευταία φορά που οι Pulp εμφανίστηκαν μαζί ήταν το 2012, σε ένα homecoming gig τους στο Sheffield και σε δύο συναυλίες στο SS Coachella Cruise.

Το τελευταίο υλικό που κυκλοφόρησαν ήταν το stand-alone single του 2012 με τίτλο “After You”, σε παραγωγή του James Murphy των LCD Soundsystem.