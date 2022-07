Το πρώτο του μουσικό βίντεο σκηνοθέτησε ο Steven Spielberg για λογαριασμό του Marcus Mumford, γνωστού από το συγκρότημα των Mumford & Sons.

Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης γύρισε το βίντεο για το κομμάτι με τίτλο “Cannibal” χρησιμοποιώντας αποκλειστικά την κάμερα του κινητού του, επιλέγοντας αυτό να είναι σε ασπρόμαυρους τόνους.

Στη δημιουργία του βίντεο, που είναι γυρισμένο μέσα σε ένα σχολικό γυμναστήριο, συμμετείχε η ηθοποιός και σύζυγος του Steven Spielberg, Kate Capshaw, όπως και η ηθοποιός Carey Mulligan, που διατηρεί σχέση με τον Mumford.

Ο επικείμενος και ομώνυμος δίσκος του Marcus Mumford πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ σε αυτόν συμμετέχουν και οι Brandi Carlile, Phoebe Bridgers, Clairo και άλλοι.

Ο πιο πρόσφατος δίσκος του Marcus Mumford ήταν ο Delta του 2018 με τους Mumford & Sons, ενώ ο ίδιος συμμετείχε και στη διασκευή της Phoebe Bridgers στο κομμάτι του Tom Waits, “Day After Tomorrow”.

Η πιο πρόσφατη ταινία του Spielberg από την άλλη ήταν το West Side Story που κυκλοφόρησε τον περασμένο χειμώνα και η οποία του χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Σκηνοθεσίας. Αυτή ήταν που τον κατέστησε στον πρώτο σκηνοθέτη που εισπράττει υποψηφιότητες από την Ακαδημία για έξι συναπτές δεκαετίες.

Η επόμενη ταινία του Spielberg με τίτλο The Fabelmans πρόκειται να κυκλοφορήσει μέσα στον χειμώνα, ενώ είναι έντονη η φημολογία που θέλει τον David Lynch να συμμετέχει σε αυτήν σε ρόλο-έκπληξη.

On Sunday 3rd July in a high school gym in New York, Steven Spielberg directed his first music video, in one shot, on his phone. Kate Capshaw was the almighty dolly grip. pic.twitter.com/9KUvONG4u3