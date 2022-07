Μέσα από ένα ιδιαίτερο NPR Tiny Desk Concert επέστρεψαν οι indie pop icons, Belle and Sebastian, σε μια performance όπου και παρουσίασαν κομμάτια από τον νέο τους δίσκο, A Bit of Previous.

Το set άνοιξε με το κομμάτι “Unnecessary Drama”, ενώ ο Stuart Murdoch και η παρέα του ερμήνευσαν στη συνέχεια τα “Working Boy in New York City”, “Reclaim the Night” και “Judy and the Dream of Horses” από τον εμβληματικό τους δίσκο από το 1996, If You’re Feeling Sinister.

Απολαύστε την ιδιαίτερη αυτή performance του συγκροτήματος εδώ: