Έναν γάμο φαίνεται πως crash-αρε ο Matt Bellamy μετά το επικό live των Muse στο Ejekt Festival 2022, με το συγκρότημα να μην επιλέγει κάποιο μπαρ ή κλαμπ για να συνεχίσει για ένα ποτό μετά τη συναυλία, αλλά τη σίγουρη διασκέδαση ενός γαμήλιου γλεντιού.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση στο Instagram του Matt Bellamy, ο οποίος ανέφερε πόσο μοναδικό ήταν το ελληνικό κοινό στη συναυλία των Muse, ενημερώνοντάς το ότι τώρα βρισκόταν ακάλεστος σε έναν γάμο. Πιο συγκεκριμένα, ο δημοφιλής καλλιτέχνης έγραψε: "Just rocked out an amazing crowd in Athens, you guys are the best. Just crashed someone’s Greek wedding, no idea where I am. Life is good".

Η ανάρτησή του συνοδεύτηκε από αποθεωτικά σχόλια των θαυμαστών του, ενώ πολλοί ήταν οι χρήστες που τον κάλεσαν στον δικό τους γάμο.

Δείτε παρακάτω και ένα βίντεο από την εμφάνιση των Muse στο ΟΑΚΑ: