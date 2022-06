Ως μουσικός καλεσμένος του Stephen Colbert εμφανίστηκε ο Roger Waters στο Late Show With Stephen Colbert, λίγο πριν την εκκίνηση της περιοδείας του στη Βόρεια Αμερική. Και όπως ήταν αναμενόμενο, ο συνιδρυτής των εμβληματικών Pink Floyd παρουσίασε στο κοινό ένα medley συνοδεία της μπάντας του, ερμηνεύοντας μουσική από τον δίσκο The Wall του 1979.

Πιο συγκεκριμένα, ο Waters ερμήνευσε τα κομμάτια “The Happiest Days of Our Lives”, “Another Brick in the Wall, Pt. 2” και “Another Brick in the Wall, Pt. 3”, τα οποία μπορείτε να απολαύσετε στο παρακάτω βίντεο της εκπομπής.

Το 2020, ο Waters κυκλοφόρησε το Us + Them concert film, με τον τελευταίο δίσκο του να έχει προηγηθεί το 2017. Τίτλος αυτού ήταν το Is This the Life We Really Want?.