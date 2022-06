Έναν δίσκο-συνεργασία πρόκειται να κυκλοφορήσουν το επόμενο διάστημα οι Johnny Depp και Jeff Beck, με τους δύο καλλιτέχνες να κυκλοφορούν το πρώτο δείγμα της κοινής τους δουλειάς, μια διασκευή του “Venus in Furs” των Velvet Underground.

Ο δίσκος θα τιτλοφορείται 18 και θα περιλαμβάνει ακόμη διασκευές κομματιών των Beach Boys, Marvin Gaye, και The Everly Brothers. Επιπλέον, πρόκειται να περιλαμβάνει δύο κομμάτια δια χειρός Depp, όπως και το “This Is a Song for Miss Hedy Lamarr” που έχει ήδη κυκλοφορήσει.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Depp ασχολείται με το μουσικό στερέωμα, μιας που ο ίδιος έχει υπάρξει στο παρελθόν μέλος των Hollywood Vampires μαζί με τον Alice Cooper και τον Joe Perry.

Ο Depp βρίσκεται αυτήν την περίοδο στο pre-production μιας ταινίας στην οποία θα υποδυθεί τον Βασιλιά Louis V, με τον ίδιο να ελπίζει σε μια ανάκαμψη ως προς τον πώς τον αποδέχεται το Hollywood έπειτα από την πρόσφατη δικαστική του δικαίωση σχετικά με την υπόθεση δυσφήμισης του ίδιου από την Amber Heard.

Ακούστε εδώ τη διασκευή των δύο καλλιτεχνών: