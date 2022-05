Την πρώτη τους συναυλία έπειτα από 12 ολόκληρα χρόνια σιγής έδωσαν οι Pavement, παρουσιάζοντας ένα set 30 κομματιών από την μέχρι σήμερα πορεία τους στη μουσική. Το reunion tour του συγκροτήματος επρόκειτο αρχικά να πραγματοποιηθεί το 2020, με αυτό να ξεκινά τελικά το βράδυ της Δευτέρας που μας πέρασε, με την πρώτη τους εμφάνιση στο Fonda Theater του Λος Άντζελες.

Οι Pavement ερμήνευσαν το “Harness Your Hopes” — το B-side τους από το 1997 που πρόσφατα έγινε για μυστήριο λόγο viral hit στο Spotify και το TikTok — για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια. Οι ίδιοι ερμήνευσαν hits όπως τα “Gold Soundz”, “Range Life”, “Cut Your Hair” και “Spit on a Stranger”, αλλά και fan favorites όπως τα “Frontwards”, “Here”, “Grounded” και “Summer Babe (Winter Version)”.

Η συναυλία των Pavement περιλάμβανε και ένα double-encore. Σύμφωνα με το setlist που οι ίδιοι πόσταραν στα social media, το δεύτερο μέρος επρόκειτο να περιέχει και τα κομμάτια “Stereo” και “In the Mouth a Desert”, τα οποία ωστόσο κόπηκαν λόγω έλλειψης χρόνου. Το συγκρότημα έκλεισε τελικά τη συναυλία με ένα cover του Jim Pepper για το κομμάτι “Witchi Tai To”.

Δείτε εδώ fan-captured υλικό της συναυλίας, όπως και το full setlist:

These guys sound familiar, but we can’t quite place it pic.twitter.com/T88zYJcc6r — Matador Records (@matadorrecords) May 24, 2022

Wait, hold on. Don’t tell me. A few more songs and I’ll know who this is pic.twitter.com/IeorbwtXuv — Matador Records (@matadorrecords) May 24, 2022

Very happy we got all the identity stuff sorted. Thanks internet! @pavement_band @FondaTheatre pic.twitter.com/eJPJqJKoSY — Matador Records (@matadorrecords) May 24, 2022

Hella thanks y’all. Had to cut a couple but…

Much love, c’mon in… pic.twitter.com/oVBJUQVMfE — PAVEMENT (@pavement_band) May 24, 2022

Τον προηγούμενο μήνα, οι Pavement κυκλοφόρησαν τα πολυαναμενόμενα reissues του Terror Twilight και του Spit on a Stranger EP, όπως και ένα ολοκαίνουριο μουσικό βίντεο για το “Harness Your Hopes”, στο οποίο συμμετέχει η ηθοποιός του Yellowjackets, Sophie Thatcher.

Setlist:

Our Singer

Frontwards

Embassy Row

Black Out

Trigger Cut

Kennel District

Spit on a Stranger

Gold Soundz

Transport Is Arranged

Serpentine Pad

Motion Suggests

Two States

The Hexx

Shoot the Singer (One Sick Verse)

Grounded

Harness Your Hopes

Silence Kid

Cut Your Hair

Type Slowly

Perfume-V

Fame Throwa

Range Life

Folk Jam

Encore 1:

Shady Lane

Unfair

Grave Architecture

Major Leagues

Summer Babe (Winter Version)

Encore 2:

Here

Witchi Tai To

Pavement 2022 Tour Dates:

06/02 – Barcelona, ES @ Primavera Sound

06/10 – Porto, Portugal @ NOS Primavera Sound

09/07 – San Diego, CA @ Balboa Theatre

09/09 – Los Angeles, CA @ Orpheum Theatre

09/10 – Los Angeles, CA @ Orpheum Theatre

09/12 – San Francisco, CA @ The Masonic

09/13 – San Francisco, CA @ The Masonic

09/14 – San Francisco, CA @ The Masonic

09/16 – Troutdale, OR @ Edgefield Amphitheatre

09/17 – Seattle, WA @ The Paramount Theatre

09/19 – Denver, CO @ Paramount Theatre

09/20 – Kansas City, MO @ Uptown Theater

09/21 – St. Paul, MN @ The Palace Theatre

09/22 – Chicago, IL @ Chicago Theatre

09/23 – Chicago, IL @ Chicago Theatre

09/24 – Detroit, MI @ Masonic Cathedral Theatre

09/26 – Toronto, ON @ Massey Hall

09/27 – Toronto, ON @ Massey Hall

09/28 – Boston, MA @ Boch Center Wang Theatre

09/30 – Brooklyn, NY @ Kings Theatre

10/01 – Brooklyn, NY @ Kings Theatre

10/02 – Brooklyn, NY @ Kings Theatre

10/03 – Brooklyn, NY @ Kings Theatre

10/05 – Philadelphia, PA @ The Met

10/06 – Washington, DC @ Warner Theatre

10/08 – Atlanta, GA @ The Eastern

10/09 – Atlanta, GA @ The Eastern

10/11 – Austin, TX @ ACL Live at the Moody Theater

10/17 – Leeds, UK @ O2 Academy Leeds

10/18 – Glasgow, UK @ Barrowland Ballroom

10/19 – Edinburgh, UK @ Usher Hall

10/20 – Manchester, UK @ O2 Apollo

10/22 – London, UK @ Roundhouse

10/23 – London, UK @ Roundhouse

10/24 – London, UK @ Roundhouse

10/25 – London, UK @ Roundhouse

10/27 – Paris, FR @ Le Grand Rex

10/29 – Copenhagen, DK @ Vega

10/30 – Oslo, NO @ Sentrum Scene

10/31 – Stockholm, SE @ Cirkus

11/02 – Aarhus, DK @ VoxHall

11/04 – Bremen, DE @ Pier 2

11/05 – Berlin, DE @ Tempodrom

11/07 – Brussels, BE @ Cirque Royal

11/08 – Amsterdam, NL @ Royal Carré Theater

11/10 – Dublin, IE @ Vicar Street

11/11 – Dublin, IE @ Vicar Street