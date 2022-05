Το ντεμπούτο τους single, “What A Waster”, πρόκειται να επανακυκλοφορήσουν οι Libertines για την 20η επέτειό του.

Το κομμάτι κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2002 σε παραγωγή του Bernard Butler, ενώ σαν B-side περιλάμβανε τότε το κομμάτι “I Get Along”.

To “What A Waster” πρόκειται να κυκλοφορήσει τώρα σε μαύρο βινύλιο 7″ μαζί και πάλι με το “I Get Along”, στις 3 Ιουνίου.

Το συγκρότημα πρόκειται επίσης να κυκλοφορήσει ένα special live EP από το 2002, το “What A Waster Live From The ICA EP”. Αυτό θα κυκλοφορήσει και ψηφιακά στις διαθέσιμες streaming services, και θα περιλαμβάνει live versions του “What A Waster” και “I Get Along” που ηχογραφήθηκαν κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Libertines στο ICA του Λονδίνου στις 3 Ιουνίου του 2002.

Οι Libertines πρόκειται επίσης να γιορτάσουν την 20η επέτειο του δίσκου τους, Up The Bracket, δίνοντας μια σειρά από συναυλίες.