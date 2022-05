Ακούστε εδώ το πρώτο δείγμα του soundtrack της ταινίας Minions: The Rise of Gru, με τη συμμετοχή των Diana Ross και Tame Impala

Το ολοκαίνουριο κομμάτι τους με τίτλο “Turn Up the Sunshine” κυκλοφόρησαν οι Diana Ross και Tame Impala, το οποίο και περιλαμβάνεται στο soundtrack της ταινίας Minions: The Rise of Gru. Αυτό έχει επιμεληθεί στον ρόλο παραγωγού ο Jack Antonoff.

Το soundtrack όπως και η ταινία πρόκειται να κυκλοφορήσουν την 1η Ιουλίου, με το πρώτο να περιλαμβάνει διάφορες διασκευές κομματιών της δεκαετίας του ’70 δια χειρός St. Vincent, Thundercat, Phoebe Bridgers και πολλών ακόμη.

Τα ίδια τα Minions διασκευάζουν με τη σειρά τους το κομμάτι των Simon & Garfunkel, “Cecilia”.

Ακούστε εδώ το “Turn Up the Sunshine”:

Το 2021, η Ross κυκλοφόρησε το Thank You, τον πρώτο της δίσκο μετά από 15 ολόκληρα χρόνια. Ο πιο πρόσφατος δίσκος των Tame Impala από την άλλη ήταν το The Slow Rush του 2020, που πρόσφατα κυκλοφόρησε και σε deluxe box εκδοχή.