Το πρώτο τους single από το 2014 κυκλοφόρησαν οι My Chemical Romance, το οποίο και τιτλοφορείται “The Foundations Of Decay”.

Οι θρυλικοί εκπρόσωποι της emo σκηνής, που έχουν και επίσημα επανενωθεί, πρόκειται να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα μια ευρωπαϊκή περιοδεία, στην οποία και αναμένεται να παρουσιάσουν το νέο τους μουσικό υλικό.

Στο νέο, 6-λεπτο κομμάτι τους, οι My Chemical Romance αναφέρονται μεταξύ άλλων στην επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, ένα γεγονός που σύμφωνα με τους ίδιους οδήγησε τότε στην ίδια τη δημιουργία του συγκροτήματος. Πιο συγκεκριμένα, ο Way τραγουδά: “And he was there, the day the towers fell / And so he wandered down the road / And we would all build towers of our own / Only to watch the roots corrode / But it’s much too late / You’re in the race / So we’ll press / And press ’til you can’t take it anymore”.

Ως προς το αν θα δούμε άμεσα έναν νέο δίσκο από τους My Chemical Romance, τον τέταρτο της καριέρας τους, τα πράγματα φαίνονται ακόμη ασαφή, με τους θαυμαστές ωστόσο του συγκροτήματος να ελπίζουν σε κάτι τέτοιο.

Το τελευταίο υλικό που κυκλοφόρησε το συγκρότημα ήταν το “Fake Your Own Death”, το οποίο και αποτελούσε τον αποχαιρετισμό τους έναν χρόνο προτού ανακοινώσουν τη διάλυσή τους.

Ακούστε εδώ το ολοκαίνουριο “The Foundations Of Decay”: