Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τα έργα και τις ημέρες του Brian Eno φαίνεται πως βρίσκεται στη διαδικασία της παραγωγής, με τον σκηνοθέτη του Helvetica, Gary Hustwit, να έχει αναλάβει το project.

Το ντοκιμαντέρ πρόκειται να περιλαμβάνει ακυκλοφόρητο μέχρι σήμερα οπτικοακουστικό υλικό για τη ζωή και την καριέρα του καλλιτέχνη, όπως και μουσική και visual art του ίδιου.

Η ταινία πρόκειται να κυκλοφορήσει σε πολλαπλές εκδοχές σε διάφορα ψηφιακά formats, γεγονός που την κάνει να εντάσσεται και η ίδια στην κατηγορία της πειραματικής τέχνης μέσα από την οποία αγαπήθηκε ο Eno.

Οι Eno και Hustwit συνεργάστηκαν για πρώτη φορά το 2017, όταν ο Eno συνέθεσε το original score για την ταινία του Hustwit, Rams—ένα ντοκιμαντέρ για τον Γερμανό designer, Dieter Ram.

Στο παρελθόν, ο Eno έχει απορρίψει αρκετές φορές τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν επιθυμούσε μια συμβατική ταινία.

Ο Hustwit έχει δημιουργήσει στο παρελθόν και ταινίες για τους Mavis Staples (Mavis!) και Wilco (I Am Trying to Break Your Heart: A Film About Wilco).