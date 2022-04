Το νέο τους single κυκλοφόρησαν και επίσημα οι Arcade Fire, το οποίο και τιτλοφορείται “Unconditional I (Lookout Kid)”. Το κομμάτι περιλαμβάνεται φυσικά στον επερχόμενο δίσκο τους με τίτλοWE, που πρόκειται να κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα στις 6 Μαΐου.

Οι Arcade Fire ερμήνευσαν για πρώτη φορά το “Unconditional I (Lookout Kid)” στο Bowery Ballroom της Νέας Υόρκης, ενώ το κομμάτι είναι πλέον διαθέσιμο για ακρόαση στις πλατφόρμες streaming και στο YouTube.

“Look out kid, trust your mind/ But you can’t trust it every time” τραγουδά ο Win Butler, για να συνεχίσει με τους στίχους “You know it plays tricks on you/ And it don’t give a damn if you are happy or you’re sad/ But if you’ve lost it, don’t feel bad/ ‘Cause it’s alright to be sad”.

Για να γιορτάσουν την κυκλοφορία του WE, οι Arcade Fire αναμένεται να εμφανιστούν ως μουσικοί καλεσμένοι στο Saturday Night Live Five-Timers Club, σε ένα επεισόδιο που θα παρουσιάσει ο Benedict Cumberbatch.

Ακούστε εδώ το “Unconditional I (Lookout Kid)”: