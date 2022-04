Το “The End Has No End” των Strokes διασκεύασε η Lorde σε συναυλία της στη Νέα Υόρκη και πιο συγκεκριμένα στο Radio City Music Hall.

Έχοντας πρώτα διασκευάσει το “Hentai” της Rosalía νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η αγαπημένη τραγουδοποιός ξαναχτυπά, αυτή τη φορά με ένα homage στους Νεοϋορκέζους indie rockers

«Είμαστε στη Νέα Υόρκη, ξέρετε. Έπρεπε να το κάνω», ανέφερε η Lorde στο κοινό της συναυλίας.

Δείτε εδώ τη Lorde να διασκευάζει το “The End Has No End” στο Radio City Music:

LOOK AT OUR GIRL!!! Another video of Lorde covering The Stroke’s “The End Has No End” tonight in NYC #SolarPowerTour

pic.twitter.com/j050eVFx8i