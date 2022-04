Πέντε δίσκους τους πρόκειται να επανακυκλοφορήσουν οι Sparks σε βινύλιο το επόμενο διάστημα και για να το γιορτάσουν μοιράστηκαν με το κοινό τους το σπάνιο κομμάτι τους, “It’s A Sparks Show”.

Οι χαρισματικοί αδερφοί αναμένεται να κυκλοφορήσουν πέντε δίσκους τους από την περίοδο 2000-2009: τα Balls του 2000, Lil’ Beethoven του 2002, Hello Young Lovers του 2006, Exotic Creatures of the Deep του 2008 και The Seduction of Ingmar Bergman του 2009.

Όλοι οι δίσκοι θα είναι re-mastered, στη μορφή βινυλίου ή CD και θα περιέχουν bonus υλικό.

Οι κυκλοφορίες τους θα μοιραστούν σε δύο ημερομηνίες, με τους τρεις πρώτους δίσκους να κυκλοφορούν στις 29 Απριλίου και τους υπόλοιπους στις 17 Μαΐου.

Μπορείτε να ακούσετε για την ώρα το “It’s A Sparks Show” εδώ: