Το πρώτο τους μουσικό υλικό εδώ και πέντε χρόνια ερμήνευσαν ζωντανά οι αγαπημένοι Arcade Fire, σε μια συναυλία οικονομικής ενίσχυσης που δόθηκε για τον λαό της Ουκρανίας στη Νέα Ορλεάνη.

Η συναυλία της τελευταίας στιγμής διοργανώθηκε στο Toulouse Theatre, ενώ όλα τα έσοδά της από το ελεύθερο εισιτήριο που διέθετε θα διατεθούν στο Plus1 Ukraine relief fund, το οποίο και υποστηρίζει πολίτες της Ουκρανίας μέσω ΜΚΟ, παρέχοντάς τους ανθρωπιστική βοήθεια.

Η συναυλία ήταν live-streamed μέσω TikTok και Instagram, ενώ μέσα από στιγμιότυπα που καταγράφηκαν από αυτή, οι θαυμαστές του συγκροτήματος ανά τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να ακούσουν για πρώτη φορά το κομμάτι “Lightning I, II”, το οποίο και θα κυκλοφορήσει επίσημα την ερχόμενη Πέμπτη.

Το συγκρότημα ερμήνευσε επίσης ένα δεύτερο κομμάτι του, το “Age of Anxiety”, το οποίο και δανείζεται στοιχεία από το 45λεπτο κομμάτι τους “Memories of the Age of Anxiety”, το οποίο και κυκλοφόρησαν μέσα από ένα meditation app την προηγούμενη χρονιά. Σε αυτή την εκδοχή του, το συγκρότημα ερμήνευσε το κομμάτι με φωνητικά του frontman του, Win Butler, και πιο έντονα κρουστά.

Δείτε εδώ στιγμιότυπα από τις ερμηνείες των κομματιών:

ARCADE FIRE NEW SONG - "Age of Anxiety" a good 😭😭😭😭 jam pic.twitter.com/XytP0lwjzP — #ConcertPeople ✌❤🎶 (@Concert_People) March 15, 2022

Οι Arcade Fire tease-άρουν την δισκογραφική τους επιστροφή εδώ και μερικές εβδομάδες, στέλνοντας postcards σε θαυμαστές τους τα οποία και περιέχουν νότες και συγχορδίες. Το τελευταίο τους studio album ήταν το Everything Now του 2017.