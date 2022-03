Ο Jack White δημοσιεύει μια συνεργασία του με τον Q-Tip, αλλά και ένα ακουστικό κομμάτι του με τίτλο "Queen of the Bees"

Δύο ολοκαίνουρια singles του έδωσε στη δημοσιότητα ο Jack White από τα επικείμενα άλμπουμ του που πρόκειται να κυκλοφορήσουν σε λίγο καιρό: τη συνεργασία του με τον Q-Tip στο κομμάτι “Hi-De-Ho”, αλλά και το “Queen of the Bees”, ένα ακουστικό κομμάτι του ίδιου.

Το “Hi-De-Ho” περιλαμβάνεται στον δίσκο Fear of the Dawn, τον οποίο ο White χαρακτηρίζει ως «πολύ σκληρό» ως προς τον ήχο του και θα κυκλοφορήσει στις 8 Απριλίου από τη Third Man Records. Από την άλλη, το “Queen of the Bees” αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Ιουλίου, μέσα από τον δίσκο Entering Heaven Alive.

Μέχρι στιγμής, ο White έχει δώσει στη δημοσιότητα το κομμάτι “Taking Me Back” από τον δίσκο Fear of the Dawn, αλλά και το “Love Is Selfish” από το Entering Heaven Alive.

Τα “Hi-De-Ho” και “Queen of the Bees” πρόκειται να κυκλοφορήσουν μαζί και σε ένα limited edition tri-color 7″ βινύλιο, που θα πωλείται αποκλειστικά από το παράρτημα της Third Man Records στο Detroit. Αυτό θα γίνει διαθέσιμο στις 9 Απριλίου.

Ο White αναμένεται να προμοτάρει τους δύο νέους δίσκους του μέσα από μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία αυτό το καλοκαίρι.

Ακούστε εδώ τα δύο κομμάτια: