Η Record Store Day 2022 βρίσκεται προ των πυλών και αναμένεται να λάβει χώρα το Σάββατο 23 Απριλίου, με τις λίστες των φετινών κυκλοφοριών να έχουν μόλις ανακοινωθεί.

Μεταξύ λοιπόν των exclusive offerings της φετινής Record Store Day, η Taylor Swift αναμένεται να κυκλοφορήσει ένα 7" βινύλιο του “The Lakes”, ενώ στα δισκάδικα πρόκειται να προσγειωθούν επίσης τα Brilliant Adventure και Toy EPs του David Bowie.

Επιπλέον, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να αναζητήσει ένα reissue του δίσκου του Nick Cave και των Bad Seeds με τίτλο Live Seeds, ένα picture disc του Star-Crossed της Kacey Musgraves, όπως και ένα πορτοκαλί βινύλιο του The Nowhere Inn της St. Vincent. Τέλος, μια CD κυκλοφορία του Sorry 4 the Wait του Lil Wayne πρόκειται επίσης να κυκλοφορήσει την ίδια ημέρα.

Δείτε εδώ αναλυτικά όλες τις κυκλοφορίες του θεσμού για το 2022.