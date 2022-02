Το πρώτο preview της νέας ταινίας των Nick Cave και Warren Ellis με τίτλο This Much I Know To Be True είναι επιτέλους γεγονός και μπορείτε να το απολαύσετε παρακάτω.

Η ταινία σε σκηνοθεσία Andrew Dominik, αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στο 2022, ενώ αυτή αναμένεται να είναι ένα companion piece για το μουσικό ντοκιμαντέρ του 2016, με τίτλο One More Time With Feeling. Η πρεμιέρα της ταινίας αναμένεται να γίνει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.

Το This Much I Know To Be True εξερευνά τη δημιουργική συνεργασία των Cave και Ellis, όπως και τη φιλία τους, ενώ περιλαμβάνει μουσική από τα δύο τελευταία άλμπουμ τους, το Ghosteen του 2019 (του Nick Cave και των Bad Seeds), και το Carnage του 2021 (των Nick Cave και Warren Ellis).

Το preview ολοκληρώνεται με μια ολοκαίνουρια ερμηνεία του “Lavender Fields” από τον Cave και τον Ellis, συνοδεία μιας ορχήστρας εγχόρδων.

Η ταινία γυρίστηκε στο Λονδίνο και το Brighton το 2021, ενώ σε αυτήν περιλαμβάνεται και μια special εμφάνιση της φίλης και συνεργάτιδας των δύο καλλιτεχνών, Marianne Faithfull.

Δείτε εδώ το preview: