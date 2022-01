Το νέο τους single μοιράστηκαν με το κοινό οι αγαπημένοι Big Thief με τίτλο “Simulation Swarm”.

Το κομμάτι περιλαμβάνεται στον επικείμενο διπλό δίσκο του συγκροτήματος με τίτλο Dragon New Warm Mountain I Believe In You, ο οποίος αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 11 Φεβρουαρίου από την 4AD.

Το “Simulation Swarm” έρχεται μετά από τα κομμάτια “No Reason” και “Spud Infinity”, όπως και τα “Time Escaping”, “Change”, “Certainty”, “Little Things” και “Sparrow”.

Παρά το γεγονός ότι το “Simulation Swarm” έχει ήδη ακουστεί σε δεκάδες live shows του συγκροτήματος και αποτελεί παράλληλα ένα fan-favourite, αυτό δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ ξανά στο παρελθόν.

Μπορείτε να το ακούσετε εδώ: