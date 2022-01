Το κομμάτι αποτελεί το τρίτο single του επικείμενου δίσκου τους, Never Let Me Go

Το τρίτο single του επικείμενου δίσκου τους, Never Let Me Go, έδωσαν στη δημοσιότητα οι Placebo, με τίτλο “Try Better Next Time”.

Στο κομμάτι, στο οποίο ακούγονται κιθαριστικά riffs με ανθεμική διάθεση, ο Brian Molko τραγουδά για το τέλος του κόσμου όπως τον ξέραμε, αλλά και για το τι μας περιμένει μετά από αυτό.

«Η Μητέρα Φύση μας έχει σιχαθεί πλέον. Προσπαθήστε καλύτερα την επόμενη φορά» σχολιάζει ο ίδιος ο Molko για το νέο κομμάτι της αγαπημένης μπάντας.

Ο δίσκος Never Let Me Go, στον οποίο και περιλαμβάνεται το κομμάτι, αποτελεί το όγδοο studio album των Placebo και πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 25 Μαρτίου. Πρόκειται μάλιστα για την πρώτη τους δισκογραφική δουλειά εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, μετά το Loud Like Love του 2013.

Ακούστε εδώ το “Try Better Next Time”: