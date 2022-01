450.00 δολάρια σε ένα NFT του Bored Ape που μοιάζει με τον ίδιο φαίνεται πως ξόδεψε ο Eminem, που είναι και ο πιο πρόσφατος καλλιτέχνης που επενδύει στη νέα μόδα των non-fungible tokens που κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στη διεθνή αγορά.

Το artwork του Bored Ape – που αποτελεί τώρα και την profile picture του Eminem στον λογαριασμό του στο Twitter– βρισκόταν στην κατοχή του χρήστη του Twitter, @Gee__Gazza, ο οποίος και tweet-αρε το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι πούλησε ο ίδιος το NFT στον Eminem. Την είδηση μετέδωσε η ιστοσελίδα Decrypt, η οποία και ασχολείται με νέα γύρω από cryptocurrencies (κρυπτονομίσματα). Το Decrypt, μάλιστα, μετέδωσε ότι ο Eminem αγόρασε το NFT του Bored Ape για 123.45 Ethereum, τα οποία και μεταφράζονται σε 450,000 δολάρια.

Το tweet του @Gee_Gazza μετά την πώληση του NFT:

I’m living in a simulation.



Thank you @Eminem for buying my ape and joining the club!



Madness. Let me write a lyric in your next single 🤣 pic.twitter.com/myGNRmMLeD