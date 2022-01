Ένα κέρινο ομοίωμα της Rihanna φιλοξενεί τελευταία του μουσείο Madame Tussauds, φτιαγμένο από έναν άνθρωπο που προφανώς δεν έχει δει ποτέ του τη Rihanna! Το διάσημο franchise μουσείο κέρινων ομοιωμάτων φιλοξενεί το εν λόγω ομοίωμα στο παράρτημά του στο Βερολίνο, και το κοινό φαίνεται πως απορεί με το πως βρέθηκε αλλά και γιατί διατηρείται εκεί ένα ομοίωμα τόσο κραυγαλέα άσχετο με την πραγματική όψη της δημοφιλούς τραγουδίστριας και επιτυχημένης επιχειρηματία.

Δεν είναι ωστόσο η πρώτη φορά που ένα από τα μουσεία Madame Tussauds παρουσιάζει ένα κέρινο ομοίωμα της Rihanna, χωρίς ιδιαίτερη επαφή με την πραγματικότητα. Το ίδιο είχε συμβεί και το 2011, όταν εκείνη είχε κοντά και κατακόκκινα μαλλιά. Αυτή τη φορά, ωστόσο, φαίνεται πως ξεπέρασαν τον εαυτό τους, με τα χαρακτηριστικά του ομοιώματος να μην έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, αλλά και το outfit αυτού να είναι εξαιρετικά κακόγουστο.

Σε άλλα νέα, η Rihanna μπορεί να απέχει αρκετά από το να κυκλοφορήσει νέα μουσική, είναι ωστόσο απασχολημένη στην ανάπτυξη της επιχείρησής της που εξελίσσεται σε αυτοκρατορία στον χώρο της ομορφιάς και των εσωρούχων, ενώ λίγο καιρό πριν, η ίδια αναδείχθηκε σε Εθνική Ηρωίδα της πατρίδας της, των Barbados.

Rihanna's wax figure at the Madame Tussauds Museum in Berlin, Germany, got a new look for Christmas. pic.twitter.com/M7n79Z0F6z