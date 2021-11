Και επίσημα πλατινένιο έγινε το A Love Supreme του John Coltrane, το οποίο θεωρείται το πρώτο jazz άλμπουμ που κυκλοφόρησε στα 1960s. 56 ολόκληρα χρόνια μετά την κυκλοφορία του, η RIAA των Ηνωμένων Πολιτειών απέδωσε στους κληρονόμους του Coltrane την πιστοποίηση, με τον δίσκο να έχει πουλήσει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο αντίτυπα στα χρόνια της κυκλοφορίας του. Η είδηση έγινε γνωστή από την Universal Music, τη δισκογραφική μέσω της οποίας αυτός κυκλοφορεί σήμερα.

Το A Love Supreme ηχογραφήθηκε σε ένα μόλις session στα τέλη του 1964 στα Van Gelder Studios των Englewood Cliffs στο New Jersey. Ο Coltrane προσέλαβε τότε τον drummer, Elvin Jones, τον πιανίστα, McCoy Tyner, αλλά και τον μπασίστα, Jimmy Garrison, για την ηχογράφηση του δίσκου, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1965 από την Impulse!. Νωρίτερα μέσα στο 2021, η Impulse! και UMe κυκλοφόρησαν το A Love Supreme: Live in Seattle— μια σπάνια ηχογράφηση του κουαρτέτου του Coltrane, στην οποία ερμηνεύει επιλογές από τον δίσκο.

Η Impulse! Records και η UMe κυκλοφόρησαν επίσης μια ψηφιακή συλλογή με τίτλο A Love Supreme: The Platinum Collection, για να γιορτάσουν την απονομή της πιστοποίησης του πλατινένιου δίσκου στον Coltrane. Η συλλογή περιλαμβάνει όλες τις προηγούμενες εκδοχές του ιστορικού LP: το original άλμπουμ, μια live ηχογράφηση του 1965 από τη Γαλλία, το A Love Supreme: Live in Seattle, αλλά και outtakes και alternative takes από το A Love Supreme: The Complete Masters.