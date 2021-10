Το τρίτο single από τη νέα δισκογραφική τους δουλειά κυκλοφόρησαν οι ABBA, με τίτλο “Just A Notion”. Το κομμάτι θα περιλαμβάνεται στον δίσκο τους Voyage, ο οποίος πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 5 Νοεμβρίου.

Το κομμάτι έρχεται να ακολουθήσει τα προηγούμενα singles, “I Still Have Faith in You” και “Don’t Shut Me Down” και το ίδιο ηχογραφήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1978, χωρίς ωστόσο να συμπεριληφθεί στο άλμπουμ Voulez-Vous της επόμενης χρονιάς.

Η νέα version του κομματιού διατηρεί τα original φωνητικά, ενώ η ενορχήστρωση είναι καινούρια. Σύμφωνα με τον Björn Ulvaeus των ABBA, το νέο single είναι «εξωφρενικά χαρούμενο» και «λογικά θα ανεβάσει τη διάθεση του κοινού σε αυτούς τους σκοτεινούς καιρούς».

Το Voyage των ABBA θα είναι η πρώτη δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος εδώ και 40 χρόνια, μετά το The Visitors του 1981.

Ακούστε εδώ το νέο κομμάτι: