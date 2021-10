Το follow-up για το Chemtrails Over the Country Club είναι πλέον γεγονός και μπορείτε να το ακούσετε εδώ

Το 8ο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο Blue Banisters έδωσε στη δημοσιότητα η Lana Del Rey, το οποίο κυκλοφορεί από την Interscope Records.

Ο δίσκος περιλαμβάνει 15 κομμάτια, εκ των οποίων τα previously released singles “Text Book”, “Blue Banisters”, “Wildflower Wildfire” και “Arcadia”, αλλά και τα καινούρια “Black Bathing Suit”, “If You Lie Down with Me” και “Violets For Roses”. Όπως ακριβώς και στο Norman Fucking Rockwell! του 2019, στο Blue Banisters δεν περιλαμβάνεται ούτε ένα guest feature.

Το LP κυκλοφορεί μόλις 7 μήνες μετά την τελευταία δουλειά της τραγουδίστριας, το Chemtrails Over the Country Club.

«Φαντάζομαι θα μπορούσα να πω για αυτόν τον δίσκο ότι είναι για ό,τι ήταν, τι συνέβη και τι συμβαίνει τώρα» ανέφερε η Lana Del Rey σε δηλώσεις της στο Instagram.

Ακούστε εδώ ολόκληρο το Blue Banisters: