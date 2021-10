Ένα απόσπασμα από το επικείμενο αυτοβιογραφικό του βιβλίο με τίτλο The Lyrics: 1956 To The Present μοιράστηκε ο Paul McCartney, στο οποίο θυμάται την γυναίκα που ενέπνευσε τη δημιουργία του κομματιού “Eleanor Rigby”.

Γράφοντας για την παιδική του ηλικία στο Liverpool, ο McCartney αναφέρει ότι έκανε δουλειές για κατοίκους της περιοχής όπου διέμενε, όσο ο ίδιος ήταν πρόσκοπος. Εκείνη την περίοδο γνώρισε μια γυναίκα η οποία θα αποτελούσε μελλοντικά την πηγή έμπνευσης του αγαπημένου κομματιού των Σκαθαριών.

«Το “Eleanor Rigby” είναι βασισμένο σε μια ηλικιωμένη γυναίκα με τη οποία τα πήγαινα πολύ καλά» αναφέρει ο McCartney στο απόσπασμα του βιβλίου που δημοσιεύθηκε στον New Yorker. «Είχα μάθει ότι ζούσε μόνη της, γι’ αυτό και πήγαινα εκεί μόνο και μόνο για κουβέντα, γεγονός που είναι και κάπως τρελό αν σκεφτεί κανείς ότι ήμουν ένας νεαρός τύπος από το Liverpool».

«Έπειτα προσφερόμουν να της κάνω τα ψώνια. Μου έδινε μια λίστα και εγώ έφερνα τα πράγματα σπίτι και καθόμασταν παρέα στην κουζίνα. Θυμάμαι ακόμη έντονα την κουζίνα γιατί είχε ένα καλό ραδιόφωνο. Οπότε εγώ την επισκεπτόμουν και μόνο και μόνο το ότι άκουγα τις ιστορίες της έκανε την ψυχή μου πλουσιότερη και ενέπνευσε τα τραγούδια που θα έγραφα αργότερα».

Ο McCartney αναφέρει επίσης στο βιβλίο ότι ο original τίτλος για το “Eleanor Rigby” ήταν το “Daisy Hawkins”. «Αντιλαμβάνομαι γιατί και το “Hawkins” είναι ωραίο, όμως δεν ήταν σωστό. Ο Jack Hawkins είχε παίξει τον Quintus Arrius στο Ben-Hur. Μετά υπήρχε ο Jim Hawkins, από ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία, το Νησί του Θησαυρού. Απλά δεν ήταν σωστό».

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένα μνήμα για μια Eleanor Rigby στο νεκροταφείο του St Peter’s Parish Church στο Woolton του Liverpool, όπου ο McCartney και ο John Lennon περνούσαν χρόνο ως έφηβοι, η επιλογή του τίτλου για το κομμάτι θεωρείται απλή σύμπτωση.

«Δεν θυμάμαι να έχω δει αυτόν τον τάφο εκεί, αλλά φαντάζομαι μπορεί να πέρασε στο υποσυνείδητό μου» γράφει ο McCartney.

Σε συνέντευξή του στο παρελθόν έχει ισχυριστεί ότι το όνομα Eleanor το εμπνεύστηκε από την ηθοποιό Eleanor Bron, η οποία έπαιξε στην ταινία των Beatles, Help!, ενώ το Rigby είναι βασισμένο σε ένα κατάστημα που λεγόταν Rigby & Evens Ltd, Wine & Spirit Shippers, το οποίο είχε δει κάποτε στο Bristol.

Το δίτομο βιβλίο του McCartney πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 2 Νοεμβρίου και σε αυτό μιλά για τη ζωή του από την παιδική του ηλικία, εξιστορώντας παράλληλα την ιστορία 154 κομματιών των Beatles.