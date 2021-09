Το νέο του κομμάτι μοιράστηκε με το κοινό ο John Mellencamp με τίτλο “Wasted Days”, στο οποίο συνεργάστηκε με τον Bruce Springsteen.

Ο Springsteen πρόσφατα ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός concert film και live album από τα θρυλικά No Nukes Concerts του 1979 και τα E Street Band’s benefit shows που εντάσσονται στο ντοκιμαντέρ για το No Nukes το 1980. Ο τελευταίος του δίσκος ήταν το Letter to You που κυκλοφόρησε το 2020.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Springsteen και ο Mellencamp συνεργάζονται δισκογραφικά, ενώ το 2019, οι δύο καλλιτέχνες είχαν εμφανιστεί μαζί στο Beacon Theatre της Νέας Υόρκης.

Ακούστε εδώ το “Wasted Days”: