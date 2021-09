Ολόκληρο το Black Album ερμήνευσαν οι Metallica στο Louder Than Life στο Louisville του Kentucky. Οι τιτάνες της metal ερμήνευσαν το άλμπουμ στα πλαίσια των εορτασμών για την 30η επέτειο από την κυκλοφορία του, παίζοντάς το ανάποδα, από το τέλος στην αρχή του.

Αυτή ήταν η δεύτερη συναυλία του συγκροτήματος στο φεστιβάλ, καθώς έπαιξαν επίσης και την Παρασκευή. Το set της Κυριακής ξεκίνησε με τα κομμάτια “Hardwired”, “The Four Horseman” και “Welcome Home (Sanitarium)”, ενώ συνέχισε με ολόκληρο το Black Album και άλλα κομμάτια της δισκογραφίας τους.

Οι ερμηνείες μάλιστα στα “For Whom the Bell Tolls” και “No Leaf Clover” προβλήθηκαν ζωντανά ως τμήμα του Global Citizen festival broadcast.

Δείτε εδώ υλικό από τη συναυλία:

Metallica Sunday Night Louder Than Life Setlist:

Hardwired

The Four Horsemen

Welcome Home (Sanitarium)

The Black Album:

The Struggle Within

My Friend of Misery

The God That Failed

Of Wolf and Man

Nothing Else Matters

Through the Never

Don’t Tread on Me

Wherever I May Roam

The Unforgiven

Holier Than Thou

Sad but True

Enter Sandman

Encore:

Blackened

Creeping Death