Καταστράφηκε ολοσχερώς μετά το πέρασμα του τυφώνα Ida το ιστορικό Karnofsky Tailor Shop and Residence της Νέας Ορλεάνης. Το κατάστημα αποτελούσε μνημείο για την πόλη, αλλά και για την παγκόσμια jazz μουσική σκηνή, μιας που αποτελούσε τον τόπο όπου ο Louis Armstrong εργάστηκε και έπαιξε για πρώτη φορά μουσική.

Η εβραϊκής καταγωγής οικογένεια Κarnofsky ήταν αυτή που του είχε δανείσει χρήματα ώστε να αγοράσει το πρώτο του γαλλικό κόρνο. Ο Armstrong θεωρούσε το Karnofsky Shop το δεύτερο σπίτι του, ενώ πολύ συχνά δείπνιζε με την οικογένεια Karnofsky, αφού ο γιος τους, Morris Karnofsky, υπήρξε παιδικός φίλος του μουσικού. Ο ίδιος μάλιστα θα άνοιγε το πρώτο jazz δισκοπωλείο της πόλης στο οποίο θα σύχναζε μετέπειτα ο Louis Armstrong.

Το Karnofsky Tailor Shop and Residence, που ήταν καταχωρημένο στο National Register of Historic Places των ΗΠΑ, επρόκειτο να ανακαινιστεί και να ανοίξει για το κοινό. Ο τυφώνας Ida όμως είχε διαφορετικά σχέδια.

Δείτε εδώ βίντεο από το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα:

NEW VIDEO: The historic Karnofsky Music Shop in New Orleans has collapsed. It was no match for the winds of Hurricane Ida. Video from @JackRoyer. So so sad. 😪 pic.twitter.com/42BpfaenLc