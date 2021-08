Η Patti Smith κυκλοφορεί ένα νέο EP με επτά κλασικά κομμάτια της καριέρας της και όχι μόνο. Το Live at Electric Lady ηχογραφήθηκε στο διάσημο νεοϋορκέζικο studio σε συνεργασία με το Spotify, ενώ πρόκειται για την πρώτη solo ηχογράφηση της Smith από το 2012, όταν και κυκλοφόρησε το studio album, Banga.

Ο νέος δίσκος της αγαπημένης μουσικού περιλαμβάνει πέντε επανεκτελέσεις κομματιών της ίδιας, όπως το “Ghost Dance”, “Broken Flag” και “Birdland”, ενώ στο δίσκο περιλαμβάνονται και δύο διασκευές, αυτές του “One Too Many Mornings” του Bob Dylan, αλλά και του “Blame it on the Sun”, του Stevie Wonder.

Το Spotify και τα Electric Lady Studios ανακοίνωσαν την κυκλοφορία μιας σειράς από EPs με τον τίτλο Live at Electric Lady. Η σειρά θα περιλαμβάνει κυκλοφορίες από καλλιτέχνες όπως οι Japanese Breakfast, Faye Webster, Bleachers, Remi Wolf, Natalie Bergman και άλλων.

Ακούστε το EP της Patti Smith, Live at Electric Lady εδώ: