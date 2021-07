Είναι αδιαμφισβήτητα από τους πιο πολυαναμενόμενους δίσκους που περιμέναμε να ακούσουμε φέτος.

Το Happier Than Ever και δεύτερος δίσκος της Billie Eilish είναι επιτέλους εδώ, μετά από αρκετό teasing αλλά και μπόλικα δείγματα από αυτό που είχαμε ακούσει ως τώρα ("My Future", "Lost Cause", "Your Power", "NDA", "Therefore I Am" είχαν κυκλοφορήσει ήδη ως singles).

Κατά τ' άλλα, προβλέπουμε πως το "Oxytocin" δε θα αργήσει να γίνει hit...

Ακούτε ολόκληρο το Happier Than Ever εδώ: