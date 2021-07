Καλά νέα για τους φανς των Spiritualized, μιας και η μπάντα πρόκειται να επανακυκλοφορήσει τον δίσκο της Ladies And Gentlemen We Are Floating In Space, του 1997.

Η νέα έκδοση του δίσκου γίνεται στο πλαίσιο της επανακυκλοφορίας των 4 πρώτων άλμπουμ της μπάντας και θα βρίσκεται στα ράφια των δισκοπωλείων στις 10 Σεπτεμβρίου, ούσα η πρώτη από τις εν λόγω κυκλοφορίες.

Το Ladies And Gentlemen We Are Floating In Space είναι η τρίτη δουλειά της μπάντας και η κορυφαία για τους περισσότερους, ενώ σε αυτή ακούμε και τις συμμετοχές του Dr. John και της London Community Gospel Choir.