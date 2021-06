Πέθανε στα 84 του χρόνια ο αμερικανός avant garde συνθέτης Jon Hassell, στις 26 Ιουνίου, ύστερα από διάφορες επιπλοκές υγείας (πίσω στην άνοιξη του 2020 είχε σπάσει το πόδι του, κάτι που τον οδήγησε σε 4μηνη νοσηλεία).

Στην επίσημη ανακοίνωση της οικογένειάς του διαβάζουμε: «Μετά από λιγότερο από ένα χρόνο μάχης με διάφορες επιπλοκές υγείας, ο Jon πέθανε γαλήνια στον ύπνο του νωρίς το πρωί από φυσικά αίτια. Λάτρεψε τη ζωή και το να αφήσει τον κόσμο ήταν μια μάχη μιας και υπήρχαν τόσα ακόμα να μοιραστεί τη μουσική, τη φιλοσοφία και το γράψιμο».

Ο Hassell γεννήθηκε στο Μέμφις, μαθήτευσε στην Ευρώπη δίπλα στον Karlheinz Stockhausen, για να επιστρέψει στις ΗΠΑ και να συνεχίσει τις σπουδές του. Πριν κυκλοφορήσει δική του μουσική, συνεργάστηκε με ονόματα όπως ο Terry Rilley και ο La Monte Young.

To ντεμπούτο του, Vernal Equinox, ήρθε το 1978 και με αυτό εισήγαγε την ιδέα του “fourth world” που συνδέθηκε άρρηκτα με την καριέρα του και ο ίδιος περιέγραφε ως εξής: «ένα ενοποιητικός πρωτόγονος/φουτουριστικός ήχος που συνδυάζει στοιχεία από τα παγκόσμια ethnic στυλ, με προηγμένες ηλεκτρονικές τεχνικές».

Ο Jon Hassell συνεργάστηκε το 1980 με τον Brian Eno στον δίσκο Fourth World, Vol 1: Possible Musics, ενώ την ίδια χρονιά συμμετείχε και στο Remain In Light των Talking Heads. Στη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε μεταξύ άλλων με ονόματα όπως o Peter Gabriel, οι Tears for Fears, ο Ry Cooder.