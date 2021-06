Hey, Mark, leave this song alone!

O Roger Waters, σε εκδήλωση υπέρ του Julian Assange στην οποία συμμετείχε, αναφέρθηκε στη συνέντευξη τύπου σε μία πρόταση που είχε από τη Facebook για χρήση του τραγουδιού "Another Brick In The Wall, Pt. 2" των Pink Floyd, για προωθητικούς σκοπούς του Instagram.

Ο μουσικός αρνήθηκε, όχι πολύ ψύχραιμα, την πρόταση, όπως μαρτυρούν τα λεγόμενά του: «Ήταν ένα αίτημα για την άδεια να χρησιμοποιήσουν το κομμάτι μου "Another Brick In The Wall, Pt. 2" στη δημιουργία ενός φιλμ για να προμοτάρουν το Instagram. Ήταν μια επιστολή από τον Mark Zuckerberg προς εμένα. Έφτασε σήμερα το πρωί με μια προσφορά για ένα τεράστιο, τεράστιο χρηματικό ποσό. Κι η απάντηση είναι "Άντε γαμήσου, αποκλείεται"».

Ο Waters είπε στη συνέχεια: «Το αναφέρω μόνο επειδή αυτό είναι ένα ύπουλο κίνημα να καταλάβουν τα πάντα. Δε θα γίνω μέρος αυτής της μαλακίας, Zuckerberg».

Το σχετικό απόσπασμα μπορείτε να το βρείτε εδώ: