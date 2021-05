Μια ολοσέλιδη διαφήμιση των New York Times που κατηγορεί τη Dua Lipa για αντισημιτισμό έγινε η αφορμή για την τραγουδίστρια ώστε να βάλει κι αυτή με τη σειρά της τα πυρά της προς την εφημερίδα.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω δημοσίευση κατηγορεί τη Dua Lipa αλλά και τα μοντέλα Bella και Gigi Hadid (η Dua Lipa είναι ζευγάρι με των αδερφό τους, Anwar) για αντισημιτισμό, λόγω της υποστήριξης προς την Παλαιστίνη στη σύρραξη με το Ισραήλ, σε πρόσφατες σοσιαλμιντιακές αναρτήσεις τους. Τη διαφήμιση υπογράφει ο ραβίνος Shmuley Boteach και τοποθέτησε το World Values Network.

Η Dua Lipa δεν προσπέρασε τη συγκεκριμένη δημοσίευση, αλλά έστειλε ένα μακροσκελές μήνυμα μέσα από τα social media, στο οποίο διαβάζουμε: «Απορρίπτω απόλυτα τους ψευδείς και φρικτούς ισχυρισμούς που δημοσιεύτηκαν σήμερα σε μια διαφήμιση που αγόρασε στους New York Times το World Values Network. Αυτό είναι το τίμημα που πληρώνεις όταν υπερασπίζεσαι τα ανθρώπινα δικαιώματα των Παλαιστινίων εναντίον της κυβέρνησης του Ισραήλ, τις πράξεις της οποίας στην Παλαιστίνη κατηγορούν το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η ισραηλινή ομάδα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων B'Tselem για δίωξη και διάκριση. Πήρα αυτή τη θέση επειδή πιστεύω ότι όλοι -Εβραίοι, Μουσουλμάνοι και Χριστιανοί- έχουν δικαίωμα να ζουν ειρηνικά ως ίσοι πολίτες στο κράτος της επιλογής τους. Το World Values Network χρησιμοποιεί ξεδιάντροπα το όνομά μου για να επωφεληθεί η κακή του καμπάνια με ψέματα και οφθαλμοφανή παραποίηση του ποια είμαι και τι πιστεύω. Πιστεύω στην αλληλεγγύη στους καταπιεσμένους ανθρώπους και απορρίπτων κάθε μορφή ρατσισμού».

