«Μπαίνουμε» στο The Nowhere Inn για να δούμε τις φανταστικές εκδοχές των δύο μουσικών.

To The Nowhere Inn, η ταινία δηλαδή την οποία υπογράφουν η St. Vincent και η Carrie Brownstein και στην οποία παίζουν μια φανταστική εκδοχή των εαυτών τους έχει πλέον το πρώτο επίσημο trailer της.

Η ταινία που σκηνοθετεί ο Bill Benz έκανε πρεμιέρα πέρυσι στο φεστιβάλ του Sundance και πλέον έχει και επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας, τη 17η Σεπτεμβρίου 2021.

Προς το παρόν, βλέπουμε το trailer του The Nowhere Inn παρακάτω: