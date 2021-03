Το "Amy Winehouse At The BBC" επανακυκλοφορεί σε τριπλό δίσκο

Μα νέα έκδοση του Amy Winehouse At The BBC σε τριπλό βινύλιο και τριπλό CD ανακοινώθηκε.

Η διευρυμένη αυτή εκδοχή του box set του 2012 θα περιέχει υλικό από το A Tribute To Amy Winehouse του Jools Holland, που θα περιλαμβάνει μερικές από τις αγαπημένες του παρουσιαστή performances της τραγουδίστριας.

Στη νέα έκδοση θα βρείτε επίσης τα The BBC One Sessions Live At Portchester Hall.

Το Amy Winehouse At The BBC θα είναι διαθέσιμο σε τριπλό βινύλιο και τριπλό CD στις 7 Μαΐου από την UMC/Island.

