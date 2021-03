5 Εμφανίσεις που Κρατάμε από τα Φετινά Grammys

Την Κυριακή 14 Μαρτίου έλαβαν χώρα τα 63α βραβεία Grammy στο Λος Άντζελες.

Εδώ μπορείτε να βρείτε την πλήρη λίστα με τους νικητές της φετινής διοργάνωσης.

Grammys, βέβαια, δε νοούνται χωρίς εντυπωσιακές ζωντανές εμφανίσεις και γι' αυτό παρακάτω συγκεντρώσαμε τις 5 πιο εντυπωσιακές performances των φετινών βραβείων:

Επειδή η Cardi B με την Megan Thee Stallion έκαναν κάτι παραπάνω από πάταγο πέρυσι με τον κομμάτι "WAP", δε θα μπορούσαν να μην κάνουν και μια αντάξια ζωντανή performance της μεγάλης επιτυχίας τους στα Grammys. Και να βγάλουν νοκ-άουτ τις Madonna-Britney Spears-Christina Aguilera και την πολυσυζητημένη τους εμφάνιση στα MTV Video Music Awards του 2003.



H Taylor Swift έφυγε με το βραβείο για τον δίσκο της χρονιάς με το Foklore. Αυτή είναι η τρίτη φορά που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο, κάτι που την κάνει την πρώτη γυναίκα που το καταφέρνει ποτέ. Στην τελετή έπαιξε ζωντανά τα κομμάτια της “Cardigan,” “August” και “Willow”, σε ένα σκηνικό βγαλμένο σαν από παραμύθι -όπως, δηλαδή και η αισθητική που ακολούθησε και στους δύο περσινούς της δίσκους.

που διέσχισε μια εντυπωσιακή χρονιά πέρυσι με την επιτυχία του Future Nostalgia, κατέχει πλέον στη συλλογή της και το Grammy Καλύτερου Pop Φωνητικού Άλμπουμ για την τελευταία της δουλειά. Στα βραβεία την ακούσαμε και την είδαμε στακαι(με λίγη βοήθεια από τον), σε μια εμφάνιση με την απαραίτητη disco νότα.



Το κορίτσι-φαινόμενο των τελευταίων ετών, που σάρωσε τα βραβεία στην προηγούμενη διοργάνωση (και κέρδισε 2 σε αυτήν) δεν έλειπε ούτε από τα φετινά Grammys. Ο λόγος, φυσικά, για τη Billie Eilish που έπαιξε ζωντανά μαζί με τον αδερφό της Finneas το "Everything I Wanted".

Confira a primeira parte da performance de Billie Eilish no #GRAMMYs, com 'everything i wanted': pic.twitter.com/3hsjatFEGA