Trent Reznor εναντίον Marilyn Manson

Πρόσφατα, είδαμε κατηγορίες κακοποίησης από (τουλάχιστον) 5 γυναίκες να βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τον Marilyn Manson.

Σχετικά με τον Marilyn Manson τοποθετήθηκε και ο πάλαι ποτέ φίλος και συνεργάτης του, Trent Reznor.

Ο αρχηγός των Nine Inch Nails ήταν κοντά στον Manson στα πρώτα του μουσικά βήματα, μιας και ο δεύτερος είχε υπογράψει στο label του πρώτου. Ακόμα, ο Reznor ανέλαβε την παραγωγή στους δύο πρώτους δίσκους του Manson και τον κάλεσε ως opening act σε περιοδεία των NIN. Κάποια στιγμή, η φιλία τους τελείωσε, με τον Manson να κατηγορεί τον Reznor πως κατέστρεψε τα masters των δίσκων του και τον Reznor να του καταλογίζει παράξενη συμπεριφορά, λόγω των ναρκωτικών και του αλκοόλ.

Μετά τις πρόσφατες κατηγορίες, ένα απόσπασμα από την αυτοβιογραφία του Marilyn Manson (The Long Hard Road Out of Hell, 1998, γραμμένη μαζί με τον Neil Strauss) αναδύθηκε και πάλι στην επιφάνεια. Αυτό προέρχεται από μια αδημοσίευτη συνέντευξη του Manson για το Empyrean Magazine από το 1995, αλλά συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο. Σε αυτό, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω, διαβάζουμε για από κοινού αποπλάνηση και ουσιαστικά, βιασμό μεθυσμένης γυναίκας από τον Manson και τον Reznor.

I really don't think anyone is ready for the extent to which this Marilyn Manson reckoning is going to have to involve Trent Reznor pic.twitter.com/dkYDmtfLKG