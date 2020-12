H Grimes ανακοίνωσε τη Rave Edition του Miss Anthropocene

Αφού η Grimes πρόσφατα άλλαξε το artwork του εξωφύλλου της φετινής της δουλειάς, Miss Anthropocene, τώρα ανακοίνωσε πως σύντομα θα ακούσουμε και το Miss Anthropocene Rave Edition, τη remix εκδοχή, δηλαδή, της τελευταίου δίσκου της.

Η rave edition του Miss Anthropocene θα κυκλοφορήσει την πρώτη μέρα του καινούργιου χρόνου και σε αυτό συναντάμε ονόματα όπως οι Modeselektor, BloodPop®, μεταξύ άλλων.

Βλέπετε το tracklist και το εξώφυλλο του Miss Anthropocene Rave Edition παρακάτω:

01 So Heavy I Fell Through the Earth (ANNA Remix)

02 Darkseid (Richie Hawtin Remix) [ft. 潘PAN] 03 Delete Forever (Channel Tres Remix)

04 Violence (REZZ Remix) [ft. i_o] 05 4ÆM (Original Mix)

06 New Gods (Tale of Us & Âme Remix)

07 My Name Is Dark (Julien Bracht Remix)

08 You’ll Miss Me When I’m Not Around (Things You Say Remix)

09 Before the Fever (Original Mix)

10 IDORU (Modeselektor Remix)

11 We Appreciate Power (BloodPop® Remix) [ft. HANA]