Δείτε τους Bono και Edge να παίζουν το "Christmas (Baby Please Come Home)"

Ο Bono και ο Edge έπαιξαν ζωντανά το κλασικό χριστουγεννιάτικο κομμάτι "Christmas (Baby Please Come Home)" στην ιρλανδική τηλεόραση, για το γιορτινό επεισόδιο του Late Late Show. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι U2 καταπιάνονται με το συγκεκριμένο τραγούδι, μιας και το είχαν διασκευάσει πρώτη φορά το 1987 για τη συλλογή A Very Special Christmas.

Μιας και φέτος δεν ήταν εφικτό να γίνουν οι all-star εμφανίσεις μουσικών για φιλανθρωπικό σκοπό στην οδό Grafton του Δουβλίνου, όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, οι 2 από τους 4 U2 μπήκαν στο τηλεοπτικό στούντιο μαζί με τον Glen Hansard, τον Philip Powell, την Vyvienne Long και μέλη της χορωδίας Heyday, για να ευχηθούν από εκεί καλά Χριστούγεννα.

Πέρα από το "Christmas (Baby Please Come Home)", έπαιξαν και το κομμάτι "Walk On" από το All That You Can't Leave Behind, που φέτος έσβησε 20 κεράκια.

Βλέπετε και τις δύο εμφανίσεις παρακάτω: