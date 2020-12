Ο μουσικός καλεσμένος του τελευταίου Saturday Night Live ήταν ο Bruce Springsteen, ο οποίος, μάλιστα, εμφανίστηκε σε αυτό με την E Street Band για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια.

Οικοδεσπότης της εκπομπής ήταν ο ηθοποιός Timotheé Chalamet.

O Springsteen και η E Band έπαιξαν ζωντανά τα κομμάτια "Ghosts" και "I'll See You In My Dreams", από τον φετινό δίσκο, Letter To You.

Βλέπετε τις δύο αυτές ζωντανές εκτελέσεις αλλά και τον εισαγωγικό μονόλογο του Timotheé Chalamet παρακάτω: