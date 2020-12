H Billie Eilish διαλέγει τα αγαπημένα της κομμάτια για το 2020

Σε ραδιοφωνική της συνέντευξη στο Triple J, η Billie Eilish αποκάλυψε τα αγαπημένα της κομμάτια για το 2020.

Στην κορυφή των προτιμήσεων της νεαρής ποπ σταρ βρέθηκαν οι Strokes με το "At The Door", για το οποίο η Elish σχολίασε: «Μακάρι να μπορούσα να βάλω ολόκληρο τον δίσκο σαν πρώτη μου επιλογή. Είναι το αγαπημένο μου άλμπουμ εδώ και πολλά χρόνια. Έχουν κάτι οι Strokes, δεν ξέρω τι είναι, φίλε. Αγαπώ το "At The Door", αγαπώ τις μελωδίες, τους στίχους, τα πάντα σε αυτό. Οι Strokes χτυπάνε εκεί που πονάει».

Αυτά είναι όλα τα κομμάτια που ξεχώρισε η Billie Eilish για αυτή τη χρονιά:

The Strokes - "At The Door"



James Blake - "Are You Even Real?"



Phoebe Bridgers - "Savior Complex"



Cyn - "Drinks"



Drake - "Time Flies"



Dominic Fike - "Chicken Tenders"



Tekno - 'Kata"



Bruno Major - "To Let A Good Thing Die"



Jorja Smith - "By Any Means"