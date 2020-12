Έρχεται tribute δίσκος για τον Andy Gill των Gang of Four

Στο The Problem of Leisure: A Celebration of Andy Gill and Gang of Four θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Tom Morello των Rage Againste the Machine και ο Serj Tankian των System of a Down.

Μια νέα tribute κυκλοφορία ανακοίνωσαν οι Gang of Four προς τιμήν του Andy Gill που πέθανε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η νέα αυτή κυκλοφορία που θα έχει τον τίτλο The Problem of Leisure: A Celebration of Andy Gill and Gang of Four θα είναι ένας διπλός δίσκος που θα περιλαμβάνει εκτελέσεις κομματιών των Gang of Four και του Andy Gill από διάφορους καλλιτέχνες.

Μάλιστα, το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε από αυτό θα είναι μια διασκευή στο "Natural's Not In It" από τον Tom Morello των Rage Against the Machine και τον Serj Tankian των System of a Down. Θα κυκλοφορήσει την πρώτη μέρα του 2021.

Το The Problem of Leisure είναι μια δουλειά που ο Andy Gill σχεδίαζε να κυκλοφορήσει το 2019 για τα 40 χρόνια από το Entertainment!. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στο δίσκο θα ανακοινωθούν τον Ιανουάριο.

