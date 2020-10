Στο νέο του κομμάτι, ο Busta Rhymes έχει παρέα τον Kendrick Lamar

Ακούστε το "Look Over Your Shoulder", με sample από το "I'll Be There" των Jackson 5.

Έχουμε να ακούσουμε δισκογραφικά νέα από τον Kendrick Lamar από το 2017 και το DAMN., ενώ, στο μεταξύ, έβαλε το χέρι του στο soundtrack του Black Panther, ένα χρόνο αργότερα.

Τώρα τον ακούμε να συμμετέχει σε ένα νέο κομμάτι του Busta Rhymes με τίτλο "Look Over Your Shoulder". Μάλιστα σε αυτό ακούμε και sample από το "I'll Be There" των Jackson 5.

Το κομμάτι προέρχεται από τον επερχόμενο δίσκο του Busta Rhymes, Extinction Level Event 2: The Wrath of God, που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.

Ακούτε το "Look Over Your Shoulder" παρακάτω: