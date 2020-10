Η Miley Cyrus διασκευάζει Cure και Cranberries

Δείτε την εμφάνιση της ποπ σταρ στο πλαίσιο του Save Our Stages, στο οποίο έπαιξε το "Boys Don't Cry" και το "Zombie".

Μας έχει συνηθίσει στις διασκευές και σε αυτές επιδόθηκε για άλλη μια φορά η Miley Cyrus σε εμφάνισή της στο Whiskey A Go Go, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Save Our Stages.

Στην εμφάνισή της, η ποπ σταρ διασκεύασε το "Boys Don't Cry" των Cure αλλά και το "Zombie" των Cranberries, ενώ έκλεισε το σετ της με το δικό της "Midnight Sky".

Το Save Our Stages ήταν ένα τριήμερο ψηφιακό φεστιβάλ, στο οποίο 35 καλλιτέχνες έπαιξαν ζωντανά σε 25 venues, με τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν να πηγαίνουν υπέρ της οικονομικής ενίσχυσης των μουσικών venues που πλήττονται από τις εξελίξεις της πανδημίας.

Βλέπετε την εμφάνιση της Miley Cyrus παρακάτω: